Pervari saldırısında köylüler PKK'lılara yardım mı etti?

T24 - Jandarmanın, Siirt’in Pervari İlçesi’nin Belenoluk Köyü’ne sabah saatlerinde düzenlediği operasyonda 'yardım ve yataklık' iddiasıyla 14 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.



Siirt’in Pervari İlçesi’ne bağlı Belenoluk Köyü Jandarma Karakolu’na düzenledikleri saldırının ardından kaçan PKK’lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için başlatılan operasyonlar aralıksız devam ediyor.



Jandarmanın sabah saatlerinde Belenoluk Köyü’ne düzenlediği operasyonda ise ’yardım ve yataklık’ iddiasıyla 14 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.



Siirt’in Pervari İlçesi’nde geçen cumartasi günü akşam 6 askerin şehit edildiği, 11 askerin de yaralandığı saldırının ardından PKK’lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için başlatılan operasyonlar devam ediyor.



Şırnak- Siirt- Van sınırlarının kesiştiği bölgede devam eden operasyonlar kapsamında Siirt 3’üncü Komando Tugay Komutanlığı’ndan kalkan Sikorsky helikopterler Geçittepe Mevkii’ne komandolar indirdi.



Bölgede operasyonlar Kobra kelikopterlerinin desteğiyle sürürken, jandarma ekiplerinin Belenoluk Köyü’ne düzenlediği baskında, saldırısıyla ilgisi oldukları ileri sürülen 14 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar, sorgularının yapılması için Siirt İl Jandarma Komutanlığı’na götürüldüğü öğrenildi.



Öte yandan, dün akşam saatlerinde Baykan İlçesi’ne bağlı Ziyaret Beldesi’nde PKK’lı teröristlerin jandarma karakoluna düzenlediği saldırıda kullanılan araç bulundu. Aracı kullandığı ileri sürülen 1 kişi de gözaltına alındı.



