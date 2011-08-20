-Pervari saldırısına 11 gözaltı SİİRT (A.A) - 20.08.2011 - Siirt'in Pervari ilçesinde teröristlere yardım ve yataklık yaptıkları iddiasıyla 11 kişi gözaltına alındı. AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Siirt Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Pervari Emniyet Amirliği ve Jandarma Komando Birliğine silahlı saldırı düzenleyen terör örgütü PKK mensuplarına yardım ve yataklık ettikleri iddiasıyla 11 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 11 kişinin polisteki sorgusu sürüyor. Terör örgütü PKK mensuplarınca önceki akşam Pervari Emniyet Amirliği ve Jandarma Komando Birliğine roketatar ve uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırının ardından çıkan çatışmada, 2 terörist ölü ele geçirilmiş, olayda 3 vatandaş ise hafif şekilde yaralanmıştı.