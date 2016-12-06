Pervari İlçe Eş Başkanı tutuklandı

Siirt’te düzenlenen operasyonla gözaltına alınan DBP'li Pervari İlçe Eşbaşkanı Abdullah Gündoğdu’nun dahil olduğu 8 kişi tutuklandı. Bir kişi adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Siirt Valiliğince yapılan açıklamada 9 Kasım tarihinde Siirt İl Jandarma Komutanlığı tarafından Pervari, Eruh ve Şirvan ilçelerinde operasyon yapıldığı, gözaltına alınan dokuz kişiden sekizinin tutuklanarak Siirt E Tipi Kapalı İnfaz Kurumuna teslim edildiği bir kişinin ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldığı ifade edildi.