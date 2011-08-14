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Dünya

Pervan Valiliğine saldırı: 19 ölü KABİL (A.A)

14 Ağustos 2011 15:38

-Pervan Valiliğine saldırı: 19 ölü KABİL (A.A) - 14.08.2011 - Afganistan'da başkent Kabil'in kuzeyindeki Parvan vilayeti valiliğine düzenlenen intihar saldırısında çoğu sivil 19 kişinin öldüğü, 37 kişinin  yaralandığı bildirildi. Afganistan İçişleri Bakanlığı sözcüsü, intihar bombacısının büroların bulunduğu kompleksin girişinde bomba yüklü aracını havaya uçurduğunu ve silahlı kişilerin komplekse girdiğini, sabah başlayan çatışmaların sona erdiğini belirtti. Sözcü, ölenlerin 14'ünün sivil, 5'inin polis, yaralananların 33'ünün sivil, 4'ünün polis olduğunu kaydetti. Vilayetin polis müdürü, saldırı anında vali, vali yardımcısı, Afganistan istihbarat servisinin yerel yetkilisi ve NATO danışmanlarının binada toplantı halinde olduklarını belirtti.

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