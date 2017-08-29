Perulu atletin cansız bedeni, site havuzunda bulundu

2016 Rio Olimpiyatları'nda Peru adına 5000 metrede final gören David Torrence, bir sitenin havuzunda ölü bulundu.

Arizona polisi, Torrence'in cesedinin antrenman için geldiği ABD'nin Arizona eyaletinin Scottsdale kentindeki bir sitenin ortak havuzunda bulunduğunu belirtti.

Eurosport'ta yer alan habere göre, 31 yaşındaki sporcunun havuzun dibinde bulunduğunu aktaran polis, henüz cinayete ilişkin bir işarete rastlanmadığını, ölüm sebebinin otopsinin ardından netleşeceğini bildirdi.

Japonya'da doğan ve Los Angeles kentinde büyüyen Torrence, ABD adına yarıştığı 2015 Toronto Panamerikan Oyunları'nda, erkekler 5000 metrede gümüş madalya kazanmıştı.

Torrence, Peru vatandaşlığına geçtikten sonra katıldığı 2016 Rio Olimpiyatları'nda erkekler 5000 metrede final koşmuş ve yarışı 15. sırada tamamlamıştı.