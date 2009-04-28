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Dünya

Peru’dan Rosales'e sığınma hakkı

28 Nisan 2009 02:40

Peru, yolsuzluk suçlamasıyla yargılanan ve Peru'ya sığınan Venezuela'nın muhalif lideri Manuel Rosales'e siyasal sığınma hakkı verilmesine karar verdi.

Peru Dışişleri Bakanı Jose Garcia Belaunde, Manuel Rosales'e siyasal sığınma hakkı verilmesine karar verildiğini belirterek, "bu kararın Peru ve Venezuela arasındaki ilişkileri bozmamasını umduğunu" söyledi.

Belaunde, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu hakkın insani nedenlerden dolayı verildiğini ve ilk olmadığını bildirdi.

Peru Dışişleri Bakanı, "iki kardeş ülke ve halk, iki dost hükümetin ilişkilerinin bozulması için bir neden bulunmadığını" vurguladı.

İnterpol'ün, hakkında kırmızı bülten yayınladığı Rosales, Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez'in 2006'daki devlet başkanlığı seçimlerindeki rakibiydi. Rosales, Chavez'in baskısına maruz kaldığını savunmuştu.

Petrol zengini Zulia eyaletinin valisi olan Rosales, hakkında bir yolsuzlukla ilgili gözaltına alınma kararı çıktıktan sonra kaybolmuştu. Daha sonra Rosales'in, Peru'ya kaçtığı ve bu ülkeden siyasal sığınma isteminde bulunduğu açıklanmıştı.

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