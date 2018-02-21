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Dünya

Peru'daki otobüs kazasında 30 kişi öldü

Yolcu otobüsünün uçuruma yuvarlandığı belirtildi

21 Şubat 2018 22:18

Güney Amerika ülkesi Peru'da,  yolcu otobüsünün uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada en az 30 kişinin öldüğü bildirildi.

BBC'nin haberine göre, bir yolcu otobüsünün, Peru'nun Arequipa kentindeki Ocano  Köprüsü yakınlarında uçurumdan yuvarlanması sonucu 30'dan fazla kişi hayatını kaybetti.

Otobüsün düştüğü yüksekliğin 80-200 metre  arası olduğu kaydedildi.

Arequipa sivil savunma yetkilisi Jacqueline Choque, "RPP News"e  yaptığı açıklamada, kazadan kurtulan "17 ya da 18" kişinin hastaneye  kaldırıldığını söyledi.

Chala kasabasından Arequipa kentine gitmekte olan otobüste kayıtlı 45  yolcu olduğu ancak otobüsün yoldan daha fazla yolcu almış olabileceği belirtildi.

 

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