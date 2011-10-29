T24 LogoT24 Logo
Dünya

Peru'daki depremde 83 kişi yaralandı  LİMA (A.A)

29 Ekim 2011 19:13

-Peru'daki depremde 83 kişi yaralandı  LİMA (A.A) - 29.10.2011 - Peru'da dün 6.9 büyüklüğündeki depremde 2007'deki büyük depreme göre hafif hasar oldu. Dünya depremlerini en iyi kaydeden kurumlardan olan ABD'nin Colorado eyaletindeki Jeolojik Araştırma Merkezi'nin (USGS) saptamasına göre merkez üssü ülkenin güneyinde kıyı kenti İka'nın 50 kilometre güneybatısında Büyük Okyanus deniz dibindeki depremde 83 kişi yaralandı, 128 ev yıkıldı. İka'nın 300 km kuzeyinde başkent Lima'da binalar sallandı. 247 bin nüfuslu İka'da hastanelerden yaralıların bazıları taburcu edildi. Peru'da dünyanın önde gelen bakır ve demir madeni işletmeleri zelzeleden zarar görmedi.  Aynı bölgede 2007'de 8 büyüklüğündeki depremde 500 kişi hayatını kaybetmişti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24