-Peru'daki depremde 83 kişi yaralandı LİMA (A.A) - 29.10.2011 - Peru'da dün 6.9 büyüklüğündeki depremde 2007'deki büyük depreme göre hafif hasar oldu. Dünya depremlerini en iyi kaydeden kurumlardan olan ABD'nin Colorado eyaletindeki Jeolojik Araştırma Merkezi'nin (USGS) saptamasına göre merkez üssü ülkenin güneyinde kıyı kenti İka'nın 50 kilometre güneybatısında Büyük Okyanus deniz dibindeki depremde 83 kişi yaralandı, 128 ev yıkıldı. İka'nın 300 km kuzeyinde başkent Lima'da binalar sallandı. 247 bin nüfuslu İka'da hastanelerden yaralıların bazıları taburcu edildi. Peru'da dünyanın önde gelen bakır ve demir madeni işletmeleri zelzeleden zarar görmedi. Aynı bölgede 2007'de 8 büyüklüğündeki depremde 500 kişi hayatını kaybetmişti.