T24 LogoT24 Logo
Dünya

PERU'DA ZENGİN DOĞALGAZ YATAĞI LİMA (A.A)

09 Ekim 2010 13:07

-PERU'DA ZENGİN DOĞALGAZ YATAĞI  LİMA (A.A) - 09.10.2010 - Peru Devlet Başkanı Alan Garcia, Petrobas şirketinin ülkenin güneyinde 48 milyar metreküplük doğalgaz yatağı bulduğunu açıkladı. Garcia, Cuzco ormanındaki Urubamba bölgesinde 48 milyar metreküp civarında doğalgazın bulunduğunu resmen doğruladığı açıklamasında, yatağın yerin 4 bin 400 metre altında bulunduğunu kaydetti. Devlet Başkanı, ''Bu petrokimya sanayi, elektrik ve gübre üretiminin potansiyel 20 yıl boyunca kalkınması anlamına geliyor'' ifadesini kullandı.  Peru'da geçen kasım da bir doğalgaz yatağı bulunduğu duyurulmuştu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak: Senaryoya göre AK Parti BOP ile zaten aynı projenin...

Fethullah Gülen'den özür dilemeyen gazeteciye hapis cezası...

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24