-PERU'DA ZENGİN DOĞALGAZ YATAĞI LİMA (A.A) - 09.10.2010 - Peru Devlet Başkanı Alan Garcia, Petrobas şirketinin ülkenin güneyinde 48 milyar metreküplük doğalgaz yatağı bulduğunu açıkladı. Garcia, Cuzco ormanındaki Urubamba bölgesinde 48 milyar metreküp civarında doğalgazın bulunduğunu resmen doğruladığı açıklamasında, yatağın yerin 4 bin 400 metre altında bulunduğunu kaydetti. Devlet Başkanı, ''Bu petrokimya sanayi, elektrik ve gübre üretiminin potansiyel 20 yıl boyunca kalkınması anlamına geliyor'' ifadesini kullandı. Peru'da geçen kasım da bir doğalgaz yatağı bulunduğu duyurulmuştu.