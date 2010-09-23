-PERU'DA YENİ BİR DİL KEŞFEDİLDİ LİMA (A.A) - 22.09.2010 - Peru'da, kuzeydeki halklar tarafından kullanılan, ancak daha önce bilinmeyen bir dil ortaya çıkarıldı. Uluslararası arkeologlar ekibi, Lima'nın kuzeyindeki Trujillo'da, 17. yüzyıldan kalma çökmüş bir kerpiç kilisenin yıkıntılarından çıkarılan bir mektubun arkasındaki karalamanın, daha önce bilinmeyen bir dile ait olduğunu saptadı. Mektubun El Brujo arkeolojik alanında 2008 yılında bulunduğu, ancak arkeologlar mektubun arkasındaki karalamanın kayıp bir dile ait olduğunu kanıtlayana kadar gizli tutulduğu belirtildi. Harvard Peabody Arkeoloji ve Etnoloji Müzesi'nden Jeffrey Quilter, "Araştırmamızda, bu kağıt parçasının yüzyıllar önce kaybolmuş bir dildeki sayı sistemini gösterdiğini saptadık" dedi. Quilter, "16. veya 17. yüzyıldan beri hiç kimsenin bilmediği, duymadığı bir dili keşfettik" diye konuştu. Quilter, bunun, sömürge dönemi İspanyollarının tarih yazılarında, Peru'nun kuzey sahilindeki balıkçıların diline atfen "Pescadora" olarak söz ettikleri dilin yazılı hali olabileceğini söyledi. Bugüne kadar Pescadora diliyle ilgili bir kayıt bulunmamıştı.