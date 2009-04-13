Peru'da toprak kayması can aldı

Peru'nun kuzeyinde meydana gelen toprak kaymasında 9 kişinin öldüğü bildirildi.



Sivil savunma yetkililerinden Walter Tapia, şiddetli yağışların yol açtığı toprak kaymasında 9 kasabalının öldüğünü belirtti.



Başkent Lima'nın kuzeyindeki Retamas bölgesinde dün sabah birçok ev toprak altında kalmıştı. Devam eden kurtarma operasyonları yağışlar nedeniyle güçlükle yapılabiliyor.



Peru'nun kırsal bölgelerinde bu dönemde sık sık toprak kaymaları meydana geliyor. Ekim 2007-Mart 2008'de yağışlar 29 kişinin ölümüne, 6 kişinin kaybolmasına neden olmuştu.

