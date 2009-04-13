T24 LogoT24 Logo
Dünya

Peru'da toprak kayması can aldı

Peru'nun kuzeyinde meydana gelen toprak kaymasında 9 kişinin öldüğü bildirildi.

13 Nisan 2009 03:00

Peru'nun kuzeyinde meydana gelen toprak kaymasında 9 kişinin öldüğü bildirildi.

Sivil savunma yetkililerinden Walter Tapia, şiddetli yağışların yol açtığı toprak kaymasında 9 kasabalının öldüğünü belirtti.

Başkent Lima'nın kuzeyindeki Retamas bölgesinde dün sabah birçok ev toprak altında kalmıştı. Devam eden kurtarma operasyonları yağışlar nedeniyle güçlükle yapılabiliyor.

Peru'nun kırsal bölgelerinde bu dönemde sık sık toprak kaymaları meydana geliyor. Ekim 2007-Mart 2008'de yağışlar 29 kişinin ölümüne, 6 kişinin kaybolmasına neden olmuştu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24