Peru’da konteynere kilitlenen işçiler yanarak can verdi

Peru’nun başkenti Lima’da bir boya deposunda çıkan yangında 4 işçi hayatını kaybetti. İşçilerden ikisi patron tarafından kilitlendikleri konteynerde can verdi.

Peru’nun başkenti Lima’da bir boya deposunda 22 Haziran günü yangın çıkmıştı. Yangında 4 işçi hayatını kaybederken, bunlardan 19 yaşındaki Jorge Luis Huamán ve 21 yaşındaki Jovi Herrera’nın patron tarafından çatıda bir konteynere kilitlendiği tespit edilmişti.

Cumhuriyet Başsavcılığı, iş cinayetine ilişkin soruşturma başlatırken, Peru Devlet Başkanı Pedro Pablo Kuczynski, yanan binanın önüne gelerek bir açıklama yaptı.

Kuczynski, iddiaları doğrulayarak bunun suç olduğunu kaydetti. Kuczynski, işçilerin köle gibi çalıştırıldığını ifade etti. (ETHA)