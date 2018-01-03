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Dünya

Peru'da kamyonla çarpışan otobüs uçuruma yuvarlandı; en az 48 kişi hayatını kaybetti

Kazanın "Şeytan Dönemeci" olarak bilinen dağ yolunda yaşandığı belirtildi

03 Ocak 2018 10:36

Güney Amerika ülkelerinden Peru'nun başkenti Lima yakınlarında bir kamyonla çarpışan 57 yolcuyu taşıyan otobüsün uçuruma yuvarlanması sonucu ilk belirlemelere göre en az48 kişi öldü. Yaralıalrın olduğu belirtildi. 

Peru polisi, bir yolcu otobüsünün "Şeytan Dönemeci" olarak adlandırılan dar dağ yolundan kayalık sahile kadar yuvarlandığını ve en az 48 yolcunun öldüğünü açıkladı. 57 yolcu taşıyan otobüsün, bir traktörle çarpıştıktan sonra kayalıklardan yuvarlandığı iddia edildi. Gönüllü kurtarma ekipleri, cesetlerin tüm kayalıklara yayıldığını söyledi. Hayatını kaybeden yolcuların çoğunun yeni yıl tatilini ailelerinin yanında geçirdikten sonra Lima'ya geri dönen kişiler olduğu açıklandı. Yaralılar,  tedavi için hastaneye kaldırıldı.

"Şeytan Dönemeci" olarak bilinen yerin, dağ yolunda çok sayıda kazaya neden olan dar ve sisli bir bölge olduğu belirtildi.

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