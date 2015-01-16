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Dünya

Peru'da işçiler hükümete isyan etti

Sokaklara dökülen işçiler, kendilerine cop ve biber gazıyla saldıran polise sopa ve taşlarla karşılık verdi

16 Ocak 2015 13:23

Peru'da binlerce insan, 18-24 yaş arası işçilerin haklarını kısıtlayan yeni bir yasayı protesto etmek için dün gece ülkedeki 11 kentte sokaklara döküldü.

AA'da yer alan habere göre, ülkenin başkenti Lima'da 5 binden fazla kişinin katıldığı gösteride, polis ve protestocular arasında çatışma çıktı. 

Sokağa çıkan işçiler, kendilerine cop ve biber gazıyla saldıran polise sopa ve taşlarla karşılık verdi ve sokaklardaki çöp kutularını ateşe verdi.

İçişleri Bakanı Daniel Urresti, gösterilerde biri ağır 16 polisin yaralandığını, 20 kişinin de gözaltına alındığını söyledi. Göstericiler arasına yaralanan olup olmadığına dair ise herhangi bir açıklama yapılmadı.

Gösteriler,  Peru parlamentosundan Aralık ayında geçen işçi yasasını protesto etmek için yapılıyor. 

Yasaya göre, 18-24 yaş arası işçiler, işten çıkarıldıkları takdirde kıdem tazminatı alamayacak ve yaşları daha büyük işçilerin yarısı kadar yıllık izinleri olacak. 

Genç işçiler, yasaya göre diğer işçilerin yılda iki kez aldığı ikramiyeyi de alamayacak. 

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