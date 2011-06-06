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Dünya

PERU'DA HUMALA ZAFERİNİ İLAN ETTİ LİMA (A.A)

06 Haziran 2011 14:11

-PERU'DA HUMALA ZAFERİNİ İLAN ETTİ LİMA (A.A) - 06.06.2011 - Peru'da dün yapılan devlet başkanlığı seçiminde solcu Ollanta Humala zaferini ilan etti. Oyların yüzde 84'ünün sayıldığı ve Humala'nın sağcı rakibi, eski devlet başkanı Alberto Fujimori'nin kızı Keiko Fujimori ile arasında sadece yüzde 1,8 oranında ancak giderek açılan fark bulunduğu belirtiliyor. Sandık çıkışı yoklamaları da Humala'yı açık farkla önde gösteriyordu. Humala (48), binlerce yandaşına hitaben yaptığı konuşmada, "Bir milli birlik hükümeti kurmak istiyoruz" dedi. Toplumsal içeriğe sahip ekonomik büyüme istediklerini belirten Humala, "Herkes için daha adaletli bir Peru inşa edebiliriz" diye konuştu. 2006'da yapılan seçimi az bir farkla kaybeden Humala, o zamandan beri radikal anti-kapitalist söylemini yumuşattı. Ancak yatırımcılar hala ekonomide devlet kontrolünün artacağı endişesini taşıyor.

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