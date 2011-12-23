-Peru'da hava trafiği kontrolörleri grevde LİMA (A.A) - 23.12.2011 - Peru'da hava trafiği kontrolörleri daha yüksek ücret talebiyle grev yapınca, ülkede hava trafiğinde olağanüstü hal ilan edildi. Peru Devlet Başkanı Ollanta Humala'nın, devletin havacılık kurumu Corpac'ın grevcilerin yerine yabancı kontrolörler almasını sağlayan bir kararname imzaladığı bildirildi. Hava güvenliği müdürü Ramon Giamarra, Ekvador ve Panama'dan 19 hava trafiği kontrolörünün işe alındığını belirtti. Hava trafiği kontrolörleri sendikası grevin Noel sabahına kadar süreceğini bildirdi. Kontrolörlerin, 14 yıldır zam almadığı kaydedildi.