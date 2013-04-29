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Dünya

Peru'da hava balonu düştü: 2 kişi kayıp

Balonun ait olduğu şirketin yöneticisi Luis Fernandez ise rüzgarın balonu rotasından çıkardığını ifade etti

29 Nisan 2013 11:40

Peru'da içerisinde 7 kişi bulunan sıcak hava balonu, Pasifik Okyanusu'na düştü. Balondaki 5 kişi kurtarılırken, 2 kişinin kaybolduğu belirtiliyor.
 
Perulu yetkililer, 7 kişi taşıyan balonun Pasifik Okyanusu'na düştüğünü, 5 kişinin kurtarıldığını ancak balonu kullanan ile turistlerden birinin kaybolduğunu belirtti.

Balonun ait olduğu şirketin yöneticisi Luis Fernandez ise rüzgarın balonu rotasından çıkardığını ifade etti.

İçişleri Bakanı Wilfredo Pedraza, olaya ilişkin yaptığı açıklamada balonda bulunanların can yeleği giymediğini kaydetti.

Perulu yetkililerin kayıplar için geniş çaplı arama başlattıkları, kurtarılan 5 kişinin de hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

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