-PERU'DA DEV PENGUEN FOSİLİ ANKARA (A.A) - 01.10.2010 - Peru'da 36 milyon yıl önce yaşamış dev bir penguen fosili ortaya çıkarıldı. Bilim adamları, kuşun tüyünün özelliklerinin, fosilin penguen evriminin oldukça erken dönemlerine ait olduğuna işaret ettiğini belirtti. Science (Bilim) dergisinde yer alan çalışmada, penguenin kahverengi ve gri olan tüylerinin, modern zamanın penguenlerinin siyah "smokin" görüntüsündeki tüylerinden farklı olduğu belirtildi. Günümüz penguenlerinin en büyük türü olan İmparator Penguen'in iki katı büyüklüğündeki, eosen döneminde yaşayan bu kuşa "Inkayacu Paracasensis" adı verildi. Çalışmayı kaleme alan ABD'nin Teksas Üniversitesinden paleontolog Julia Clarke, fosilin bulunmasından önce eski çağlardaki penguenlerin tipi, rengi ve tüyleri konusunda bir veri bulunmadığını belirterek, "Sorularımız vardı ve bunları yanıtlamak için bu fosil ilk fırsatımız" dedi. Clarke, yaptığı açıklamada, fosilin, penguenlerin ana fiziksel görüntüsünün milyonlarca yıl önce evrildiğini ancak tüylerinin kızıl kahve ve griden siyah ve beyaza çok yakın zaman önce dönüştüğünü gösterdiğini belirtti.