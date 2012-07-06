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Dünya

Peru'da altın madeni protestosu: 4 ölü

Protesto gösterilerinde ölenlerin sayısının 4'e çıktığı kentte olağanüstü hal ilan edildi

06 Temmuz 2012 14:08

Peru'nun Celendin kentindeönceki gün altın madeninin açılmasını protesto eden göstericilerin belediye binasına saldırması üzerine başlayan çatışmada ölenlerin sayısı 4'e yükseldi.

Başbakan Oscar Valdes başkent Lima'da düzenlediği basın toplantısında, dün 3 kişinin öldüğü çatışmalarda yaralanan bir sivilin daha hayatını kaybettiğini söyledi, ancak ayrıntılı bilgi vermedi.

Bu arada protesto eylemlerinin önde gelen liderlerinden eski Roman Katolik rahip Marco Arana, olağanüstü hal ilan edilen kentlerden Cajamarca'da tutuklandı. 49 yaşındaki Arana, Twitter yoluyla gönderdiği mesajda polis karakolunda dövüldüğünü bildirdi.

Savcı Johnny Diaz, Arana'nın iddialarını soruşturması için bir savcı görevlendirdiğini ifade etti. 

ABD'nin Colorado eyaletindeki Newmont Mining Co. madencilik şirketinin büyük hissedarı olduğu 4,8 milyar dolar değerindeki Conga altın madeninin açılması projesi Peru hükümetinin en büyük yatırımını oluşturuyor.

Bölge halkı su rezervlerine zarar vereceği iddiasıyla altın madeninin açılmasına karşı çıkıyor.

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