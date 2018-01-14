Peru'da 7,3 büyüklüğünde deprem

Peru'nun merkez üssü deniz tabanının 12 kilometre altında olan Acari eyaletinin 42 km güneybatısında 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde ilk bilglere göre, en az 2 kişi öldü, 17 kişi de yaralandı. Tsunami dalgalarının yüksekliğinin Peru'nun bazı kıyı bölgelerinde 0.3 ila 1 metreye kadar yükselmesi bekleniyor.

DHA'nın haberine göre, depremin merkez üssüne yakın kıyı bölgeleri için tsunami uyarısı yapıldı. ABD Tsunami Uyarı Sistemi ve diğer ulusal uyarı sistemleri tarafından yapılan uyarıda "Tsunami Tehdidi Mesajı" başlığıyla gönderilen uyarıda Tsunami'nin yerel saatle saat kaçta kıyılara ulaşabileceği bilgisi verildi. Ulusal otoritelere alınması gereken önlemler hakkında bilgiler verildi.



Yerel saatle 09:19'da gerçekleşen 7.3 büyüklüğündeki depremin Peru'nun bazı kıyı kesimlerinde 0.3 ila 1 metre yüksekliğinde, Şili´nin bazı kıyı bölgelerinde ise 0.3 metre yüksekliğe kadar tsunami olabileceği uyarısı yapıldı.



Peru, Pasifik Okyanusu'nun deprem ve volkanik patlamaların sıkla gerçekleştiği "Ateş Çemberi" anlamına gelen Ring of Fire bölgesi üzerinde yer alıyor.