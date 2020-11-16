Peru'nun geçici Devlet Başkanı Merino, görevde bir hafta bile dayanamadı; iki protestocunun öldürülmesinin ardından istifa etti

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Peru'nun 11 Kasım'da göreve gelen geçici Devlet Başkanı Manuel Merino, ülkede devam eden eylemlerde iki protestocunun öldürülmesinin ardından tansiyon iyice tırmanınca istifa etti.

Perulu milletvekilleri dün ölümlerden sonra Merino'nun görevi bırakmasını talep etti. Milletvekilleri, geçen hafta da Devlet Başkanı Martin Vizcarra'yı rüşvet iddalarıyla görevden almıştı. Merino, bu süreçte Kongre'ye başkanlık ediyordu ve Vizcarra'nın görevden alınması için lobicilik yapmıştı.

İstifa konuşmasında Merino, geçiş dönemine yardımcı olması için kabinesinin görevine devam edeceğini bildirdi. İstifasının "geri çevrilemez" olduğunu ifade eden Merino, "barış ve birlik olma" çağrısında bulundu.

Merino'nun kararını duyurmasının ardından binlerce Perulu sokaklara dökülüp istifayı kutladı. Kongre'nin Vizcarra'yı görevden alma kararından bu yana Peru'de protestolar düzenleniyordu. Eylemler genelde barışçıl olsa da bazı noktalarda çatışmalar yaşandı.

Polis, cumartesi gecesi iki genç protestocunun öldürüldüğünü duyurdu.

Peru Ulusal İnsan Hakları kurumu koordinatörü eylemlerde 112 kişinin yaralandığını ve 41 kişinin hâlâ kayıp olduğunu söyledi. Reuters'ın aktardığına göre sağlık yetkilileri en a 9 kişinin vurulduğunu ifade etti.