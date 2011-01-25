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Dünya

PERU FİLİSTİN DEVLETİNİ TANIDI LİMA (A.A)

25 Ocak 2011 00:44

-PERU FİLİSTİN DEVLETİNİ TANIDI LİMA (A.A) - 24.01.2011 - Peru, Filistin devletini tanıyan Latin ülkeleri arasına katıldı.  Peru Dışişleri Bakanı Jose Antonio Garcia Belaunde, RPP radyosunda yaptığı açıklamada, ülkesinin, Filistin'i "hür ve bağımsız bir devlet" olarak tanıdığını açıkladı.  Garcia, açıklamasında Filistin'i 1967 yılından önceki sınırları dahilinde tanıyıp tanımadıklarına ilişkin ise bilgi vermedi.  İsrail, aralarında Brezilya, Arjantin, Şili, Uruguay, Bolivya ve Ekvador'un da bulunduğu bazı ülkelerin Filistin devletini tanıması konusunda bunun, Ortadoğu barış sürecini baltalayacağı uyarısında bulunmuştu. 

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