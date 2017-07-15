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Dünya

Peru Eski Devlet Başkanı 'kara para aklamadan' tutuklandı

Mahkeme, savcının yurtdışına kaçma ihtimali nedeniyle tutuklu yargılama talebini kabul etti

15 Temmuz 2017 16:26

Peru eski Devlet Başkanı Ollanta Humala ve eşi Nadine Heredia, kara para aklamak ve suç çetesi kurmak suçlamalarıyla göz altına alındı. iddiaları reddeden çift, tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildi.

Haklarında tutuklama emri çıkarılan esi başkan Humala ve eşi Heredia polis tarafından göz altına alındı. Humala, adliyeye getirilirken sosyal medya üzerinden "Bu, hem bizim ve herkesin haklarını savunurken karşılaşacağımız iktidarın görevini kötüye kullandığının teyitidir” mesajını paylaştı.

Mahkeme, savcılığın yurtdışına kaçma ihtimali nedeniyle tutuklu yargılama talebini kabul etti.

Chavez’e yasa dışı para aktarmakla suçlanıyor

Kendisi ve eşi hakkındaki suçlamaları reddeden Humala, kendisinden önceki sağcı Devlet Başkanı Alberto Fujimori'nin 2009'dan beri kaldığı başkent Lima'daki cezaevinde gönderildi. Ülkede sol sosyalist kesime büyük baskı uygulayan ve insan haklarını ihlal etmekten tutuklanan Fujimori’nin sağlık gerekçesiyle af talebi Humala tarafından reddedilmişti.

Çift, Brezilyalı Odebrecht şirketinden 2011 seçim kampanyası için yasadışı olarak milyon dolar para aldıkları ve 2006 devlet başkanlığı seçimleri için dönemin Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez’e yasadışı para aktarmakla suçlanıyor. (DHA)

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