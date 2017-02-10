Peru eski Cumhurbaşkanı Toledo için yolsuzluktan tutuklama emri

Peru'da bir yargıç, ülkenin eski Cumhurbaşkanı Alejandro Toledo'nun, 20 milyon dolar rüşvet aldığı iddialarıyla ilgili olarak gözaltına alınmasını istedi.

BBC'nin haberine göre, 2001-2006 yılları arasında cumhurbaşkanlığı yapan Toledo, kamu ihaleleri verilmesi karşılığında Brezilyalı inşaat şirketi Odebrecht'ten rüşvet almakla suçlanıyor.

Peru'da değil, ABD'de yaşayan Toledo, şu anda Paris'te.

Toledo son günlerde verdiği ropörtajlarda suçlamaları reddetmişti.

Yargıç Richard Concepcion, Toledo'nun avukatlarının kefaletle serbest kalması talebini reddetti ve ilk fırsatta gözaltına alınmasını istedi.

Odebrecht şirketi, çok sayıda ülkeyi kapsayan bir yolsuzluk skandalının merkezinde bulunuyor. Şirket, ABD Adalet Bakanlığı'yla yaptığı pazarlığın bir parçası olarak, Latin Amerika ülkelerindeki hükümetlere yaklaşık 800 milyon dolar rüşvet ödendiğini itiraf etti.

Peru'da da 2005-2014 arasında kamu ihalelerini almak için 29 milyon dolar rüşvet ödendiğini açıkladılar.

Bu dönemde, Toledo'dan sonra iki selefi Alan Garcia ve Ollanta Humala görev yaptı. Toledo'nun selefleri de suçlamaları reddediyor.

Otoyol ihalesi

Peru medyasında yer alan haberlerde, Odebrecht'in Peru'daki Direktörü Jorge Barata, Toledo'yu Peru ve Brezilya'yı birbirine bağlayan otoyolun belli bölümlerini yapma işini kendilerine vermesi için 20 milyon dolar almakla suçladı.

Barata, ülkesi Brezilya ve Peru'da yetkililerle yaptığı pazarlık sonucu savcılarla işbirliği yapıyor.

Toledo ise iddiaları reddedip, "Barata, ne zaman, nasıl ve hangi bankaya 20 milyon dolar gönderdiğini de açıklasın" demişti.

Toledo'nun evi geçen cumartesi günü beş saat boyunca aranmış ve Başsavcılık evde bulunan belgelerin inceleneceğini söylemişti.

Peru Cumhurbaşkanı Pedro Pablo Kucynski, Toledo'ya ülkeye dönüp soruları yanıtlaması çağrısında bulundu.