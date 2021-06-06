Peru'de devlet başkanlığı seçiminin ikinci turu: Solcu aday ve gözden düşen eski liderin kızı arasında sıkı yarış

Peru'da halk, 2026'ya kadar görev yapacak devlet başkanını belirlemek üzere bugün 2. tur seçimleri için sandık başına gidiyor. Anketler, sendika lideri ve öğretmen solcu aday Pedro Castillo ile hapse giren eski Peru Devlet Başkanı'nın kızı, sağcı aday Keiko Fujimori arasında sıkı bir yarış olacağını öngörüyor.

Seçimlerde yarış, 11 Nisan'da yapılan 1. tur başkanlık seçimlerinde en yüksek oyu alan solcu aday Pedro Castillo ile sağcı aday Keiko Fujimori arasında geçecek.

25 milyondan fazla kişinin oy kullanacağı seçimde, devlet başkanının yanı sıra Kongreye 130 milletvekili ile ülkenin önemli bir parçası olan Andean Parlamentosu için 5 üye seçilecek.

Ülkede en son yapılan anketlere göre, Özgür Peru adayı Castillo, az bir farkla Popüler Güç adayı Fujimori'nin önünde görünüyor.

Güney Amerika kıtasında yeni tip Koronavirüs'ten (Covid-19) kişi başına en çok ölümün yaşandığı Peru, derin siyasi, sosyal ve ekonomik krizle boğuşuyor. Salgından büyük darbe alan ülke, 2020'de ekonomisi yüzde 11 küçüldü ve 2 milyon 200 bin kişi işini kaybetti.

Seçimi kazanan aday Peru'nun bağımsızlığının 200. yılı olan 28 Temmuz'da yeni hükümeti devralarak 2021-2026 dönemi için görev yapacak.