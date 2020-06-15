Peru'da sağlık sistemini protesto eden başpiskopos kilisenin içini Covid-19 yüzünden ölenlerin fotoğraflarıyla doldurdu

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Peru'da Lima Roma Katolik Başpiskoposu Carlos Castillo, bir kilisenin içini yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin fotoğraflarıyla doldurdu.

Guardian'da yer alan habere göre, Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre Covid-19 vakalarının 225 bini geçtiği ve hayatını kaybedenlerin sayısının da 6 bin 400'den fazla olduğu Peru'da Başpiskopos Castillo, ülkedeki sağlık sisteminin yetersizliğine tepkisini göstermek için kilisenin içini Covid-19 nedeniyle ölen 5 bin kişinin fotoğraflarıyla doldurdu.

Pazar ayini sırasında konuşan Castillo, ülkedeki sağlık sisteminin merhamet ve birlik üzerine inşa edilmediğini benmerkezcilik ve şirket zihniyeti üzerine inşa edildiğini söyledi. Salgınla birlikte ekonomide durumun da kötüye gittiğini hatırlatan Castillo yoksullara destek olmaya çağırdı ve "Çok daha kötü bir zaman geliyor. Gelecek zamanda bu fotoğraflardan binlercesinin açlıktan ölenlere ait olması korkunç olur" dedi.