Peru'da "gizli aşı" skandalı; Dışişleri Bakanı Astete de istifa etti

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Peru'da hükûmet yetkililerine gizlice Koronavirüs aşısı yapıldığının ortaya çıkmasın büyük tepkiye sebep olurken, Dışişleri Bakanı Elizabeth Astete istifa etti

Peru Devlet Başkanı Francisco Sagasti, Astete'nin istifasını doğrularken, aşı skandalı hakkında "Peru halkı Covid-19 ile sahada mücadele verenlerin çabalarını tehlikeye atan bu duruma öfkelenmeli" dedi.

Skandal, geçen perşembe günü Kasım ayında Kongre tarafından görevden alınan eski devlet başkanı Martin Vizcarra'nın ekim ayında kendisine ve eşine gizlice Sinopharm aşısı yapıldığını açıklamasıyla ortaya çıktı. Sağlık Bakanı Pilar Mazzetti, geçen cuma günü "bilgi saklamakla" suçlanmasının ardından istifa etti.

Peru'nun Çin merkezli Sinopharm ile yaptığı müzakerelere liderlik eden Astete, 22 Ocak'ta aşının ilk dozunu olduğunu belirterek, "Yaptığım ciddi hatanın farkındayım, bu yüzden ikinci dozu yaptırmadım" dedi.

Yeni Sağlık Bakanı Óscar Ugarte, Sagasti'nin aşıyı gizlice yaptıran tüm yetkililerin istifasını istediğini belirtmişti.