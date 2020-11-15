Peru'da geçici Devlet Başkanı, gösterilerden sonra istifa etti

Peru’da Devlet Başkanı Martin Vizcarra'nın görevden alınması ile patlak veren protestoların ardından Vizcarra’nın geçici olarak yerine gelen Manuel Merino istifa etti.

Peru’da 9 Kasım’da Devlet Başkanı Martin Vizcarra'nın kongre tarafından görevden alınmasının ardından patlak veren protestolar 6’ıncı gününde devam ediyor. Devam eden protestolar sırasında şu ana kadar 2 kişi hayatını kaybetti, 94 kişi de yaralandı. Protestolarda şiddet olayların giderek artmasının ardından 19 bakandan 13’ü istifa etti. Göreve devam eden 6 bakan ise henüz bir açıklama yapmadı.

Devlet Başkanı Vizcarra'nın yerine gelen Manuel Merino’da protestolar nedeni ile istifa etti. Devlet televizyonundan istifasına ilişkin mesaj yayınlayan Merino, "Şu anda ülkemiz en büyük siyasi krizlerden birini yaşıyor. Tüm Peru'ya devlet başkanlığı görevinden geri alınamaz şekilde istifamı sunduğumu bildirmek istiyorum" dedi. (İHA)