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Dünya

Peru'da 7.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı

28 Kasım 2021 14:10

Güney Amerika ülkesi Peru'da 7.3 şiddetinde bir deprem meydana geldiği belirtildi.

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC), Kuzey Peru'da 7.3 büyüklüğünde bir deprem olduğunu söyledi. Deprem, Peru'nun Barranca kentinin yaklaşık 45 kilometre (27.96 mil) kuzeyinde meydana geldi

Yerin 112,5 kilometre derinliğinde kaydedilen depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

Depremde ilk belirlemelere göre can veya mal kaybı olmadığı bildirildi. Dünyada sismik hareketlerin en fazla görüldüğü ülkelerden biri olan Peru, "Ateş Çemberi" olarak da bilinen Pasifik Deprem Kuşağı'nda yer alıyor.

Peru'da, 15 Ağustos 2007'de meydana gelen 7,9 büyüklüğündeki depremde 595 kişi hayatını kaybetmişti.

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