Peru açıklarında 6,4 büyüklüğünde deprem

T24 - Şili'nin kuzey kesimi ile Peru'nun güney kesimi 6,4 büyüklüğünde depremle sallandı.



Amerikan Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkezinin Peru'daki Tacna kentinin 25 kilometre batı açıklarında, 11 kilometre derinlikte olduğunu bildirdi.



İlk belirlemelere göre Peru'da can kaybı bulunmadığı ifade edilirken, kıyı kesimindeki Arequpia'da insanların deprem nedeniyle evlerinden çıktığı kaydedildi.



Şili ulusal kriz kurumu yetkilileri ise ülkede ilk belirlemelere can kaybı veya maddi zararın bulunmadığını, tsunami uyarısının da verilmediğini bildirdi.





