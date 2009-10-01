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Dünya

Peru 5.9, Rusya ise 5.1 ile sallandı

Dünyanın gözü Endonezya'daki Peru 5.9, Rusya ise 5.1 ile sallandı. Sarsıntıların can veya mal kaybına yol açtığı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

01 Ekim 2009 03:00

Dünyanın gözü Endonezya'daki felakete çevrilmişken, bir deprem haberi de Peru'dan geldi. 5,9'lk sarsıntının yol açtığı can ve mal kaybıyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Peru'nun güneydoğu kesiminde anlık ölçere göre ilk olarak 6.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği bildirildi. Ancak daha sonra depremin 5.9 büyüklüğünde olduğu açıklandı.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi, Peru'daki depremin, komşu Bolivya'nın başkenti La Paz'ın yaklaşık 162 kilometre kuzeybatısında olduğunu açıkladı.

Depremin yerin yaklaşık 250 km altında olması nedeniyle kimse tarafından hgissedilmediği de belirtildi.

Depremde can ve mal kaybı olup olmadığı konusunda bilgi verilmedi.

Kamçatka Yarımadası 5.1 ile sallandı

Rusya'nın uzak doğusunda yer alan Kamçatka yarımadasındaysa Richter ölçeğinde 5,1 büyüklüğünde bir depremin meydana geldi.

Ria-Novosti ajansının Rusya Bilimler Akademisine dayandırarak verdiği bilgiye göre, TSİ 00.34'te yaşanan sarsıntının merkez üssü Oust-Kamçatski kentinin 65 kilometre açıklarında deniz tabanının 10 kilometre altı olarak tespit edildi.

Ajans, tsunami alarmı verilmediğini kaydetti.

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