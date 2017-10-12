Pertek'teki yöneticileri zorla alıkoyan 3 askerin iddianamesi kabul edildi

Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ\'nin Pertek İlçesi\'nde 15 Temmuz 2016 tarihindeki darbe girişimi sırasında 1\'inci Motorlu Piyade Taburu Komutanlığında ilçe kaymakamı, jandarma komutanı ve Cumhuriyet Savcısı\'nı zorla ve saatlerce bekleten Tabur Komutanı Yarbay Sefer Eyüp Şensoy ve diğer 2 asker ile ilgili hazırlanan iddianame kabul edildi.

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 1\'inci Motorlu Piyade Taburu Komutanı Yarbay Sefer Eyüp Şensoy, Binbaşı Orhan Güvençer ve Yüzbaşı Erdem Çalışkan\'ın şüpheli olduğu iddianamede, 15 Temmuz gecesi Pertek İlçesi\'nde olanlar detaylı olarak yer aldı. Darbe girişiminin olduğu gecede, Yarbay Sefer Eyüp Şensoy\'un Pertek Kaymakamı Erkan kaçmaz, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Hakan Durmuş, Cumhuriyet Savcısı Muhittin Atlı ile İlçe Emniyet Müdürü Bekir Aslan\'ı tabur\'a çağırarak, ülke genelinde sıkıyönetim ilan edildiğini ve Pertek\'te sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini belirttiği, taburdan ayrılmak isteyen Kaymakam ve Cumhuriyet savcısının fiziki güç kullanılarak engellendiği belirtilen iddianamede şöyle denildi:

\"Kaymakam Kaçmaz, Cumhuriyet Savcısı Atlı, Emniyet Müdürü Aslan ve İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Hakan Durmuş, saat 23.30\'da meydana gelen olayları öğrenmesiyle birlikte bu durumdan duydukları rahatsızlık nedeniyle, korumaları eşliğinde araçlarıyla ayrılmak istedikleri ancak, tabur çıkışında zırhlı bir aracın kapıyı kapatacak şekilde durduğu için taburdan çıkamamıştır. Tabur Komutanı Yarbaş Şensoy\'un geri çağırdığı ilçe protokol üyelerinin kendisine güvenmelerini istediği, sokağa çıkma yasağıyla ilgili yazı geleceğini belirterek, beklemelerini istediği belirlenmiştir. Kaymakam Kaçmaz ve beraberindekiler yeniden karargaha gelmelerine rağmen herhangi bir yazı gösterilmemesi üzerine Kaymakam Kaçmaz ve Cumhuriyet Savcısı Atlı\'nın tekrar taburdan ayrılmak istedikleri, fakat Yarbay Şensoy tarafından önlerine geçilmek suretiyle engellenmiştir. Bu durum karşısında Yüzbaşı Hakan Durmuş tarafından Yarbay Sefer Eyüp Şensoy\'a hitaben; \'Kanuna aykırı emirleri uyguluyorsunuz, kişileri hürriyetinden yoksun kılıyorsunuz\' diyerek, bu duruma ilçe jandarma komutanlığı olarak kesinlikle destek verilmeyeceğini, bu konuda verilecek emirleri hiçbir ilçe jandarma komutanlığı personelinin riayet etmeyeceğini\' söylediği buna rağmen makam odasında hiç kimsenin çıkışına izin verilmediği, Kaymakam Kaçmaz tarafından makam odasının açılmak istendiği ancak, bu sınada Sefer Eyüp Şensoy tarafından engellendiği yine kapı önünde asker bekledildiği görülmüştür.\"

İddianamede, Kaymakam Erkan Kaçmaz\'ın durumu telefon ile Tunceli Valisi Osman Kaymak\'a bildirdiği, o sırada Sefer Eyüp Şensoy\'un vali ile görüşmek istediği ve yapmış olduğu telefon görüşmesi ardından niyet ve tavırlarında hiçbir değişim olmadığı, bunun üzerine Yüzbaşı Hakan Durmuş tarafından durumun telefon ile Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığı\'na bildirildiği ifade edildi. İddianamede, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Ali Çardıkçı\'nın, tabur komutanına emir vererek, Kaymakam ve beraberindekilere derhal çıkmalarına izin verilmesini emrettiği buna rağmen, Yarbay Sefer Eyüp Şensoy\'un çıkışlara izin vermediğinin tespit edildiği kaydedildi.

VALİ VE KOMUTANIN EMİR VE TALİMATINA KARŞI GELDİ

Gece geç saatlerine kadar tabur komutanının odasında bekletilen Kaymakam Kaçmaz ve diğer protokol üyelerinin, Vali Osman Kaymak ve Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Ali Çardakçı\'nın emir ve talimatlarına rağmen taburda zorla tutulduğu anlatılan iddianamede, şöyle denildi:

\"Kaymakam Kaçmaz ve Cumhuriyet Savcısı Atlı odadan çıkmak istemesi üzerine, Sefer Eyüp Şensoy\'un emri ile tabur personelinin bazılarını Kaymakam ve Savcının karşılarına çıkarak, fiziki engel oldukları, askeri personelin şüpheli Yüzbaşı Erdem Çalışkan ve şüpheli Yarbay Sefer Eyüp Şensoy\'un talimatıyla bu engellemeyi gerçekleştirdikleri, Kaymakam ve Savcının ısrarla ayrılmak istekediklerini belirtmeleri ve kapıya yönelmeleri üzerine Yarbay Sefer Eyüp Şensoy\'un güç kullanarak Kaymakam Kaçmaz\'ı makam odasına çektiği, Cumhuriyet Savcısı Atlı\'nın tabur personelinin oluşturduğu kalabalığı yararak bahçe kısmına indiği, bu sırada Sefer Eyüp Şensoy\'un \'tutun tutun\' şeklindeki talimatı verdiği, bunun üzerine tabur bahçesinde askerlerin Savcı Atlı\'nın önüne geçmiş. Savcı Atlı, önüne çıkan askerlere, \'Bu yaptığınız kanunsuzdur, yanlış yapıyorsunuz, kanunsuz emir uyguluyorsunuz\' diyerek uyardığı anlaşılmıştır. Daha sonra tabur bahçesinde bulunan Emniyet Müdürü Bekir Aslan ve Kaymakamın koruma polisleri makam odasına giderek Kaymakam Kaçmaz\'ı alarak dışarı çıkarmak istedikleri, ancak kapıda bekleyen 10-15 silahlı askerin engellediği anlaşılmıştır.\"

DARBE BAŞARILI OLMAYINCA GÖZALTINA ALINDI

Şüpheli Şensoy\'un, Kaymakam Kaçmaz ve Savcı Atlı\'nın telefon görüşmesi yapmaması için frekans engelleyici jammer aracını bina yakınına getirdiği belirtilen iddianamede, şu ifadeler yer aldı:

\"Yarbay Sefer Eyüp Şensoy\'un tabur bahçesine inerek kapı önünde bekleyen askerleri dağıttıktan sonra savcının makam odasına çıkmasını istediği ve daha büyük olaylara sebebiyet verilmemesi için savcının tekrar makam odasına çıktığı ve makam odasında zorla tutulan Kaymakam, savcı ve diğerlerinin telefon görüşmesi yapmaması için bina önüne frekans engelleyici jammer aracı getiren Yarbay Şensoy\'un saat 00.30 sularında yaptığı bir telefon görüşmesi sonrası Kaymakam ve yanındakilerin Taburdan ayrılabileceğini belirtmesi üzerine Cumhuriyet Savcısı\'nın talimatı ile İlçe Emniyet Amiri ve Jandarma Komutanı\'nın yaşananları tutanak altına almasından sonra gece saat 00.55\'te taburdan ayrıldıkları ve sabah saatlerinde de Kaymakam ve diğer yetkililere karşı zor kullanan ve emir veren Tabur Komutanı Yarbay Sefer Eyüp Şensoy ile diğer zanlıların polis tarafından gözaltına alındığı kayıt altına alınmıştır.\"

Tunceli 2\'nci Ağır Ceza Makemesi\'nce kabul edilen iddianamede, 3 sanık için, \'Darbe teşebüşünde bulunmak\', \'Kişileri hürriyetinden yoksun bırakmak\' ve \'Zor kullanmak suçlarından\' cezalandırılmaları istendi.