Personel ve verim düşüklüğü gerekçe gösterildi: TCDD, 'şirketleştirilmek' isteniyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, TCDD ile TÜBİTAK-Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü “Demiryolu KİT’leri Kurumsal Dönüşüm Projesi” adıyla bir çalışma hazırladı. Buna göre, TCDD’nin zarar ettiği gerekçesiyle “şirketleştirilmesi” gündeme alındı.

Cumhuriyet’ten Mustafa Çakır’ın haberine göre, bu çalışmada Avrupa başta olmak üzere dünyadan örnekler verilirken Türkiye’deki demiryolu KİT’lerinin hem gelir hem personel verimliliğinin düşük olduğu ileri sürüldü ve TCDD’nin zararına dikkat çekildi.

“Dönüşüm olmazsa TCDD’nin 2030’da zararı 2017’te göre 2 kar artacak” denildi

Çalışmadaki iddiaya göre, dönüşüm olmadığı sürece TCDD+Taşımacılık AŞ’nin zararı 2030 yılına kadar 2017’ye göre yaklaşık 2 kat artarak 7.7 milyar lirayı bulacak.

Çalışmada hedef yapı olarak “yüzde 100 kamu sermayeli topluluk şirketi” öngörülürken ve “özelleştirmemek için özerk yapı” istendi.