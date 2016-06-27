Personel sayısı polisi geçen özel güvenliğe yeni yetkiler geliyor

Personel sayısında polisi geçen özel güvenliklere yeni yetkiler geliyor. Özel güvenlikler için çıkarılacak olan yasayla güvenlik elemanlarına polisin sahip olduğu elle arama, köpek kullanma, sürücülerin trafik belgelerini kontrol etme gibi yetkiler verilecek.

Yeni Hayat gazetesinin haberine göre, özel güvenlik, personel sayısı 257 bin olan polis teşkilatını geride bırakarak Türk Silahlı Kuvvetleri’nden sonraki en büyük silahlı güç haline geldi. Kamu kurumlarının da aralarında olduğu pek çok stratejik noktada 280 bin özel güvenlik elemanı görev yapıyor. Türkiye’nin en büyük 500 şirketi arasında 3 güvenlik firmasının olması sektördeki büyümeyi gösteriyor.

Polis yetkisine sahip olacak



Özel güvenliğin adı Türkiye’de bankalara yönelik soygunların arttığı 1980’lerde duyuldu. 2004 yılında çıkartılan 5188 sayılı yasayla resmiyet kazanan özel güvenlik, polis ve askere ait bazı görevleri devraldı.

2008’de ise yetkileri genişletildi. Geçen yıl, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Tarih olmalı, kaldırılmalı” dediği, daha sonra ise polis olarak değerlendirelebileceklerini söylediği özel güvenliklere şimdi daha büyük yetkiler yolda.

Çıkarılacak yasayla özel güvenlik görevlilerine, polislerin sahip olduğu şahısları elle arama ve araç araması yapma, köpek kullanma, sürücülerin trafik belgelerini kontrol etme gibi yetkiler veriliyor.

1 milyon kişi eğitim aldı

Türkiye’de görev yapan 280 bin özel güvenlik elemanından 70 bini silah taşıyor. 120 bini kamuda görev yapıyor. Eğitim alan sertifikalı özel güvenlik sayısı ise 1 milyonu aştı.



Türkiye, özel güvenlik görevlisi sayısında Avrupa’da birinci. Türkiye’yi, 200 bin görevliyle Polonya takip ediyor. Almanya’da 170 bin, İngiltere’de 150 bin, Fransa’da 117 bin, İspanya’da 89 bin, İtalya’da 55 bin özel güvenlik elemanı bulunuyor.

İlk 500’de 3 şirket



İş hacmi itibariyle 8 milyar liralık bir ciroya ulaşan özel güvenlik sektöründeki büyüme “Türkiye’nin En Büyük 500 Şirketi” listesine de yansıdı. 2011 yılında bu listede sadece bir özel güvenlik şirketi varken bugün 3 özel güvenlik şirketi bulunuyor. 2015 yılında özel güvenlik firması Securitas listede 449’üncü sırada yer alırken, listede en hızlı yükselişi AKP hükümetine yakınlığıyla bilinen Akdeniz Güvenlik firması yaptı.

Geçtiğimiz yıl listeye 461’inci sıradan giren Akdeniz Güvenlik’in kamuda ardı ardına kazandığı ihalelerle sıralamada daha da üst sıralara yükselmesi bekleniyor. Listede yer alan Tepe Güvenlik ise 479’uncu sırada kendine yer buldu.