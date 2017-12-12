Personel bilgilerini Gülen'e gönderen eski müfettişe 12.5 yıl hapis

Hümeyra PARDELİ/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM\'da topladığı himmet ve personel bilgilerini, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) elebaşı Fetullah Gülen\'e gönderen Milli Eğitim Maarif eski müfettişi Yasin Şenğül, \'Silahlı terör örgütü yöneticiliği\' suçundan 12.5 yıl hapis cezasına mahkum edildi.

15 Temmuz darbe girişimi sonrası yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Milli Eğitim Maarif Müfettişi Yasin Şenğül, 4 Ocak 2017 günü tutuklanarak cezaevine konuldu. Şenğül hakkında hazırlanan iddianame 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Yasin Şenğül hakkında \'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme\' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu; \'Silahlı terör örgütü kurma veya yönetme\' suçundan ise 15 yıldan 22.5 yıla kadar hapis cezası istendi. Hazırlanan iddianamede, etkin pişmanlıktan faydalanan 3 tanık, Yasin Şenğül\'ü teşhis etti ve hakkında ifade verdi. Tanık ifadelerinde, Şenğül\'ün emniyet mensuplarına, onların gruplarındaki imamlara, müdür yardımcılarına ve müdürlerine il abiliği yaptığı belirtildi. Sanığın 19 Ağustos 2014\'ten itibaren örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullandığına da vurgu yapılan iddianamede, Yasin Şenğül\'ün 2015 yılına kadar Muş\'ta komiser yardımcıları grubunda görevli imam olup, terör örgütü içerisinde yaptığı eylemlerden dolayı yükselerek Erzurum\'a tayin edildiği belirtildi. Sanığın, örgütün Erzurum polis yapılanmasında il abiliğine kadar yükseldiği vurgulanan iddianamede, Yasin Şenğül\'ün öğretmenlerden topladığı himmet ve personel bilgilerini, örgütün bilgi belge mesulü müdür yardımcısına depolattırdığı bildirildi. Meslekten ihraç edilen Şenğül\'ün depolanan bu bilgileri de terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen ve üstlerine aktardığına dikkat çekildi. Gözaltına alınıncaya kadar Yasin Şenğül\'ün görev yaptığı hatırlatılan iddianamede şöyle denildi:

\"Hücre tipi yapılanmada grupların bağlı olduğu her bir müdür yardımcısının baktığı grubun yanında, özel olarak ifa ettiği görevlerinden olan bilgi-belge mesulünün önemi, tuttuğu- sakladığı flash bellekleri nedeniyledir. Bu flash belleklerinde personelin temas ettiği menfi (olumsuz) ya da müspet (olumlu) herkesin bilgileri bulunur. Menfi kişiler hakkında açıkları, hataları, bunlara ilişkin bilgi belge örnekleri biriktirip, isimsiz, imzasız mektuplar ile kişilerin idari ve adli soruşturmalara uğramaları sağlanır. Bu şekilde menfi görülen personelin yerine örgüt üyelerinin gelmesi için çalışmalar yapılır. Şüpheli Yasin Şenğül\'ün kendisine bağlı olan Hüsnü Cemal Keleş ve Alparslan Yiğit\'e toplattığı bilgiler ile gerekse de gruplarda toplanan himmet adı altındaki para ile 15 Temmuz\'da gerçekleştirilmeye çalışılan silahlı darbede aktif rol almıştır. Topladığı bilgileri, bilgi belge mesulu olarak görevlendirdiği kişiler vasıtası ile kullanmış, şikâyet ettikleri kişilerin, kamu görevlilerinin boşalttıkları yerlere de kendi elamanlarını getirtip, darbenin hazırlanmasında aktif rol oynamıştır.\"

Erzurum 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde bugün görülen karar duruşmasında tutuklu sanık Yasin Şenğül, hakkındaki suçmaları yine kabul etmedi. Yöneticilik iddiasını kabul etmeyen Şenğül, ByLock kullanmadığını öne sürdü. Son sözü sorulan Yasin Şenğül, \"15 Temmuz darbe gişimini yapan, planlayan ve ortaya kolan kim varsa hepsini lanetliyorum\" dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Yasin Şenğül\'ün \'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme\' suçundan beraatini kararlaştırdı. Heyet, \'Silahlı terör örgütü yöneticiliği\' suçundan ise Yasin Şenğül\'ü 12.5 yıl hapis cezasına çarptırıp, tutukluluk halinin devamına karar verdi.



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