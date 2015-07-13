Persie: Bu güzel sözleri duyunca düşünmeden Fenerbahçe'nin teklifini kabul ettim

Fenerbahçe'nin Manchester United'dan transfer ettiği Hollandalı futbolcu Robin van Persie, sarı lacivertli ekibe transfer olmaya Dirk Kuyt'la yaptığı sohbetin ardından karar verdiğini açıkladı. Persie Kuyt'a danıştığını belirterek, "Bana Fenerbahçe ve İstanbul'la ilgili çok güzel şeyler anlattı. Taraftarların tutkusundan, oyuncuları sahiplenmesinden söz etti. Ben de bu güzel sözleri duyunca düşünmeden Fenerbahçe'nin teklifini kabul ettim. Kuyt öyle söylemeseydi ne karar verirdim bilemiyorum" şeklinde konuştu.

Milli takımda birlikte forma giydiği Kuyt'ın 3 sezon Fenerbahçe'de oynadığını bildiği için ona danıştığını söyleyen Van Persie, Kuyt'la yaptığı sohbet hakkında şöyle konuştu:



"Dirk Kuyt'la çok güzel bir arkadaşlığımız var. 10 yıl birlikte oynadık. Fenerbahçe'den teklif gelince ona danıştım. Böylesine önemli bir karar vermeden önce fikrini sormak istedim. Bana Fenerbahçe ve İstanbul'la ilgili çok güzel şeyler anlattı. Taraftarların tutkusundan, oyuncuları sahiplenmesinden söz etti. Ben de bu güzel sözleri duyunca düşünmeden Fenerbahçe'nin teklifini kabul ettim. Kuyt öyle söylemeseydi ne karar verirdim bilemiyorum. Umarım Fenerbahçe taraftarını kazanacağımız başarılarla mutlu ederiz. Şimdiden bana kendimi evimde hissettirdiler. Bu kadarını beklemiyordum. Herkese teşekkürler."



Van Persie'nin ManU teknik direktörü Luis Van Gaal'le aralarının bozulması ve kendisini küçük düşürmesi sonrası takımdan ayrılmaya karar verdiği iddialarıyla ilgili olarak da Van Persie "Benim Van Gaal'le öyle bir duruma gelmem zor. Bir teknik direktör kafasında bir kadro, bir taktik belirler. Onun bu kararına saygı göstermek gerekir. Milli takımdan birbirimizi zaten iyi tanıyor, birbirimize saygı gösteriyoruz. Ben geleceğimi düşünerek Manchester United'dan ayrıldım. Tercihim tamamen kariyerimle ve Fenerbahçe'nin teklifiyle alakalı" yanıtını verdi.