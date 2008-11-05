Perşembe'nin programı



UEFA Kupası gruplarında 2. maçlar yarın oynanacak 8 grupta 16 maç ile tamamlanacak.



B Grubu'nda yer alan temsilcimiz Galatasaray, yarın Portekiz'in Benfica takımıyla saat 21:30'da Luz Stadı'nda karşılaşacak. Sarı-kırmızılı takımın grubundaki diğer karşılaşma ise Metallist ile Hertha arasında oynanacak. Olympiacos da bu haftayı BAY geçecek.



Gruptaki ilk maçlarda Galatasaray, Olympiacos'u Ali Sami Yen Stadı'nda 1-0 mağlup etmişti. Hertha ve Benfica ise 1-1 berabere kalmıştı.



Gruplarda yarın oynanacak maçların programı şöyle:



A Grubu



21:45 Racing Santander - Schalke

21:45 M.City - Twente



B Grubu



19:00 Metallist - Hertha

21:30 Benfica - Galatasaray



C Grubu



19:00 Stuttgart - Partizan

21:45 Standard - Sevilla



D Grubu



19:00 Spartak - Udinese

22:00 Tottenham - Zagreb



E Grubu



20:45 Wolfsburg - Heerenveen

21:45 Milan - Braga



F Grubu



21:45 Ajax - Zilina

21:45 Slavia - Aston Villa



G Grubu



21:45 Saint-Etienne - Rosenborg

22:30 Valencia - FC Kopenhag



H Grubu



19:15 Lech - Nancy

20:30 Feyenoord - CSKA Moskova



