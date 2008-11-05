Perşembe'nin programı

UEFA Kupası gruplarında 2. maçlar yarın oynanacak 8 grupta 16 maç ile tamamlanacak.
B Grubu'nda yer alan temsilcimiz Galatasaray, yarın Portekiz'in Benfica takımıyla saat 21:30'da Luz Stadı'nda karşılaşacak. Sarı-kırmızılı takımın grubundaki diğer karşılaşma ise Metallist ile Hertha arasında oynanacak. Olympiacos da bu haftayı BAY geçecek.
Gruptaki ilk maçlarda Galatasaray, Olympiacos'u Ali Sami Yen Stadı'nda 1-0 mağlup etmişti. Hertha ve Benfica ise 1-1 berabere kalmıştı.
Gruplarda yarın oynanacak maçların programı şöyle:
A Grubu
21:45 Racing Santander - Schalke
21:45 M.City - Twente
B Grubu
19:00 Metallist - Hertha
21:30 Benfica - Galatasaray
C Grubu
19:00 Stuttgart - Partizan
21:45 Standard - Sevilla
D Grubu
19:00 Spartak - Udinese
22:00 Tottenham - Zagreb
E Grubu
20:45 Wolfsburg - Heerenveen
21:45 Milan - Braga
F Grubu
21:45 Ajax - Zilina
21:45 Slavia - Aston Villa
G Grubu
21:45 Saint-Etienne - Rosenborg
22:30 Valencia - FC Kopenhag
H Grubu
19:15 Lech - Nancy
20:30 Feyenoord - CSKA Moskova