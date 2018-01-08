Pers Dönemi'ne ait 3 heykel ele geçirildi

Van'ın Gevaş ilçesinde, şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada Pers Dönemi'ne ait olduğu tahmin edilen, 3 heykel, 1 kapak ve bunların içerisinde bulunduğu tarihi eser 1 kutu ele geçirildi.

Van Valiliği'nden yapılan açıklamada, kaçakçılıkla mücadele kapsamında, Gevaş'ın Balaban Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerinin yol emniyeti ve kontrolü görevi sırasında bir araçta şüphe üzerine arama yapıldı.

Şüpheli araçta yapılan aramalarda, Pers dönemine ait olduğu tahmin edilen, 3 heykel, 1 kapak ve bunların içerisinde bulunduğu 1 kutu tarihi eser ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.

