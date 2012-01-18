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Dünya

Perry gaflarına devam ediyor WASHINGTON (A.A)

18 Ocak 2012 13:33

-Perry gaflarına devam ediyor WASHINGTON (A.A) - 18.01.2012 - ABD'de bu yılki başkanlık seçimleri için yarışan Cumhuriyetçi aday adaylarından Teksas Valisi Rick Perry, Türkiye'ye yönelik sarf ettiği sözlerinin arkasında durdu. Perry, Cumhuriyetçilerin başkan adaylarına yönelik FOX TV'de düzenlenen açık oturumda söylediği, ABD ve Türkiye'de infial yaratan Türkiye hakkındaki ağır sözleriyle ilgili olarak CNN televizyonunda gazeteci Wolf Blitzer'ın programına bağlandı. Blitzer'ın ''Sözlerinizi tekrar gözden geçirmeyi düşünüyor musunuz?'' sorusu üzerine Perry, ''Hayır asla'' dedi ve ''2011 yılında 140-160 töre cinayetinin olduğu bir ülkeyle Amerika'nın ilişki kurmaması gerektiğini'' ileri sürdü. Perry, ''Türkiye'nin Mavi Marmara saldırısını savaş eylemi olarak nitelediğini ve bölgedeki gerçek Amerikan müttefiki olan İsrail'e karşı giderek daha agresifleştiğini'' öne sürerek, ''Erdoğan rejiminin bir şekilde saygımızı hak ettiği fikri doğru değil'' ifadesini kullandı. ''Türkiye'nin, Atatürk'ün ortaya koyduğu Batılı duruşundan uzaklaştığını'' ileri süren Perry, ''ABD'nin töre cinayetlerine izin verilen bir ülkeye dış yardım göndermemesi gerektiğini'' savundu. Blitzer'ın, Amerika'nın Türkiye'ye yardım yapmadığı, Türkiye'de töre cinayetlerinin yasak olduğu ve Türk hükümetinin de böyle bir şeyi desteklemediği sözlerini kabul etmeyen Perry, sinirlenip, CNN sunucusuna ''Töre cinayetlerini mi savunuyorsun?'' diye sordu.  Blitzer'in, Perry'ye ''Türkiye'nin liderlerinin İslamcı terörist'' olduğu yönündeki sözlerinin arkasında olup olmadığına yönelik sorusu üzerine, Perry, töre cinayetlerini kastederek, ''Kendi vatandaşlarına bu şekilde muamele ediyorlarsa bu terminolojiye yaklaşıyorlar'' dedi. ''Türkiye'nin Amerika'ya izahatta bulunması gerektiğini'' ileri süren Perry, ''sözlerinden dolayı pişman olmadığını ve Türkiye'nin ABD'nin sahip olduğu Batılı değerleri yansıtan bir ülke olup olmadığı konusunda karar vermesi gerektiğini'' öne sürdü.

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