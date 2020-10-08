Perotti: Kas sakatlığım var, bir hafta içinde takımla çalışmalara başlayacağım

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Diego Perotti yaptığı açıklamada, kas sakatlığının bulunduğunu ve 1 hafta içerisinde takımla birlikte çalışmalara başlayabileceğini söyledi.

Transferin hızlı takımlarından Fenerbahçe'de basın mensuplarının karşısına geçen bu kez Diego Perotti oldu. Arjantinli yıldız futbolcu önemli açıklamalarda bulundu.

Arjantinli futbolcunun açıklamaları şu şekilde: "Burada olduğum için çok mutluyum. Fenerbahçe'ye katılmak mutluluk verici. Tecrübemle katkıda bulunacağım. Takımın kapasitesi geniş ve yüksek. Bu sene başarılı olacağız."

Yaş ilerledikçe sakatlık riski artıyor

"Futbolda elbette sakatlık riski var. Yaş ilerledikçe biraz daha fazla sakatlanma riski artıyor. 32 yaşındayım ve bir profesyonelim. Çok ciddi bir sakatlığım yok. Sanırım 1 hafta içerisinde takıma katılacağım."

"32 yaşındayım ve Roma'dan, Fenerbahçe gibi bir takıma gelme şansım olmuştu. Bu şansı değerlendirmek istedim. Çünkü Fenerbahçe, bugüne kadar tarihinde birçok başarılara ve kupalara sahip, bunu tutkuyla yapan bir takımdı."

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