Perotti, Fenerbahçe'ye transferinden önce Sosa ile görüşmüş

Fenerbahçe'nin transferin son gününde kadrosuna kattığı Diego Perotti, transferinden önce Jose Sosa ile görüştüğünü belirtti.

Perotti, “Bu kadar büyük bir kulübe geldiğim için gururluyum. Benim için burası yeni bir sayfa. Buraya gelmeden önce taraftarla ilgili çok şey gördüm. Bana gösterilen güveni boşa çıkarmamak istiyorum” dedi.

Transferi öncesinde vatandaşı Jose Sosa ile görüştüğünü söyleyen Arjantinli futbolcu, “Buraya gelmeden önce Jose Sosa ile konuştum sorular sordum. Bana anlattığı her şey çok netti. Beni ikna etmek için çok fazla şey söylemesine gerek yoktu. Takımla çalışmak için sabırsızlanıyorum” ifadelerini kullandı.

Perotti, Fenerbahçe'de 21 numaralı formayı giyecek.