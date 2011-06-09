-PERİYODİK TABLOYA İKİ ELEMENT DAHA NEW YORK (A.A) - 08.06.2011 - Kimyasal elementleri gösteren periyodik tabloya, 114 ve 116 atom numaralı iki element daha eklendi. Uluslararası Kimya ve Fizik Bilimcileri Komitesi tarafından onaylanan iki yeni elemente henüz isim verilmedi. Carnegie Mellon Üniversitesi'nden Paul Karol, böylece bilinen element sayısının 114'e ulaştığını söyledi. 113 ve 115 atom no'lu elementler henüz komiteden onay almadı. Bunların da onay alması halinde element sayısı 116 olacak. Komite başkanı olan Karol, 250 yıldır ortalama her 2.5 yılda bir tabloya yeni element eklendiğini belirtti. Elementin atom numarasını, atom çekirdeğindeki proton sayısı belirliyor.