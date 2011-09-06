-Perişiç'e 27 yıl hapis cezası SARAYBOSNA (A.A) - 06.09.2011 - Eski Yugoslavya Ordusu'nun (JNA) Genelkurmay Başkanı Momçilo Perişiç, Bosna-Hersek ve Hırvatistan'da işlenen savaş suçlarına ''destek vermekten'' dolayı, Lahey'deki mahkemece 27 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Eski Yugoslavya'da işlenen savaş suçları için Lahey'de kurulan mahkemede 2 Ekim 2008 tarihinden beri tutuklu olarak yargılanan Perişiç, bugün yeniden hakim karşısına çıktı. Sırbistan'ın eski Devlet Başkanı Slobodan Miloşeviç'in en önemli adamlarından biri olarak bilinen ve 1993 ile 1998 yılların arasında JNA'nın Genelkurmay Başkanı olarak görev yapan 67 yaşındaki Perişiç, mahkemece, Saraybosna'nın kuşatmasında ağır silah, keskin nişancılara ve Sırp askerlerine parasal destekte bulunmak, ayrıca Zagreb'in füzelerle bombalanmasından suçlu bulundu. Perişiç, dava kapsamında yargılandığı Srebrenitsa'da 1995'te işlenen soykırıma destek vermek suçundan ise beraat etti. Perişiç ise savunmasında, eski Yugoslavya Federal Cumhuriyeti'nin Bosna-Hersek ve Hırvatistan'daki çatışmaların dışında kaldığını öne sürdü. Perişiç'e karşı 7 Mart 2005'te iddianame hazırlandı, kendisi de aynı gün Lahey'deki mahkemeye teslim oldu. 9 Mart'taki ilk duruşmasında iddianamede bulunan bütün suçları reddeden Perişiç, suçsuz olduğunu ileri sürmüştü. Perişiç, 2 Ekim 2008'de yeniden Lahey'de yargılanmaya başlamıştı. Bosna-Hersek ve Hırvatistan'da 1990'lı yıllarda yaşanan savaşta, özellikle eski Yugoslavya Ordusu (JNA) tarafından desteklenen, silah ve savaş gereçleri verilen paramiliter birlikler, çok sayıda sivili katletmişti. Bosnalı ve Hırvat yetkililer, savaşın dışında kaldığını iddia eden JNA birliklerinin de birçok bölgede, doğrudan savaşa girdiğini sürekli dile getiriyor.