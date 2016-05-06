Periscope'un canlı yayın tekrarları için süre kısıtlaması kalkıyor

Twitter'ın canlı video yayın servisi Periscope, yapılan yayınların saklanmasıyla ilgili politikasını değiştiriyor, videoları bir günden daha fazla saklama imkanı sağlıyor.

Tekno Blog'da yer alan habere göre; Periscope üzerinden gerçekleştirilen canlı yayınlar şimdiye kadar sadece yayından sonraki 24 saatlik süre boyunca yeniden izlenebiliyor, bu süre geçtikten sonra tamamen siliniyordu. Twitter'ın sahibi olduğu canlı yayın tabanlı sosyal ağ servisi şimdi kullanıcılara canlı yayınlarını ömür boyu saklama imkanı sunuyor.

Periscope kullanıcıları, canlı yayın başlığının sonuna ekleyecekleri #save etiketi sayesinde canlı yayının otomatik olarak kaydedilmesini sağlayacak. Bu etiketi başlığında taşımayan canlı yayınlar ise 24 saatlik sürenin sonunda otomatik olarak silinmeye devam edilecek ve yeniden izlenmeleri mümkün olmayacak.

Şirketin CEO'su Kayvon Beykpour'un belirttiğine göre, daha düzgün kontroller çok yakında kullanıma sunulacak. #save etiketiyle ömür boyu kayıt özelliğini Periscope üzerinden gerçekleştirdiği bir canlı yayınla duyuran yönetici, 24 saatlik silme süresini kullanıcılar tarafından özelleştirilebilir hâle getirmek amacıyla mühendislerin çalıştığına da dikkat çekti. Yapılacak çalışmalar sonucunda kullanıcılar bir canlı yayın videosunun tekrarının ne kadar süre boyunca Periscope'ta saklı tutulacağını belirleme imkanına sahip olacak.





Periscope canlı yayın videolarının ne zamana kadar saklanacağı belirlenebilecek

Canlı yayınlar için daha uzun süre boyunca tekrar izleme imkanı sunulacak olması özellikle pazarlama amaçlı olarak canlı video yayınını sıklıkla kullanan şirketler için epey kullanışlı olacak gibi görünüyor. Bu arada yakında gelecek değişikliklerle birlikte canlı yayın videolarının tekrar izlenebileceği sürenin uzunluğu bir kampanyanın uzunluğuna göre ayarlanabilecek. Örneğin beş günlük bir satış kampanyası düzenleyen şirket, ürünün lansmanı sırasında gerçekleştirdiği canlı yayının tekrarının beş gün boyunca Periscope'ta kalmasını sağlayabilecek. Periscope, #save etiketini isteğe bağlı olarak sunarak canlı yayın servisinin doğasında bulunan anlık olma özelliğini kaybetmemesini de amaçlıyor.

Periscope'un canlı yayın videolarında 24 saatlik bir tekrar izleme süre kısıtlamasının bulunması birçok açıdan hem iyi hem de kötü olarak değerlendiriliyordu. Bir taraftan servis ana göre hareket eden, geçmişe bağlı kalmayan tabiata sahip oluyor, bu da Periscope üyelerinin serviste varlığını göstermek için daha fazla video üretmelerine neden oluyordu. Diğer taraftan da değerli içeriklerin sosyal ağdan çok çabuk şekilde kaybolması söz konusu oluyordu.

Bu arada Periscope'un canlı yayın tekrarlarının daha uzun süre saklanmasıyla ilgili olarak yaptığı açıklama tam da Periscope yayınlarının kaydedilmesini sağlayan bir servis olan Katch'in kapanmasına denk geldi. Katch, ödeneği bittiği için kapanmak zorunda kalmıştı. Bu arada Katch, Periscope'un #save özelliğiyle herhangi bir bağlantısının bulunmadığını açıkladı.

Periscope bu yeniliğiyle Facebook Live canlı yayın servisi karşısında da önemli bir eksikliği kapatmış oluyor. Facebook'un canlı yayın servisi yapılan canlı yayınların video kayıtlarını saklı tutarak kullanıcıların daha sonra da izlemesini sağlıyor. Şimdi Periscope'ta da bu imkan bulunuyor.