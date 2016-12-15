Perinçek'ten 'milli seferberlik' yorumu: ABD, PKK'yı, FETÖ'yü, IŞİD'i Türkiye'nin üzerine sürmekte

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Beştepe'de gerçekleştirilen 32. Muhtarlar Toplantısı'nda yaptığı 'Milli Seferberlik' çağrısını, Ulusal Kanal'da değerlendirdi. Perinçek, "Vatan Partisi olarak milli seferberliğin en önündeyiz" diyerek, "ABD, PKK'yı, FETÖ'yü, IŞİD'i Türkiye'nin üzerine sürmekte" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 32. Muhtarlar Toplantısı'nda Türkiye'nin yeni bir Sevr tehtidiyle karşı karşıya olduğunu belirterek 'Milli Seferberlik Çağrısı' yapmıştı. Erdoğan, "Acılarımız öylesine çoğaldı ki artık paylaşmanın ötesinde bir takım adımlar atmak zorundayız" diyerek, "PKK'ya, DEAŞ'a, FETÖ'ye ve tüm terör örgütlerine karşı milli bir seferberlik ilan ediyorum" ifadesini kullanmıştı.

"Vatan Partisi olarak milli seferberliğin en önündeyiz..."

Perinçek'in açıklamalarından satır başları şöyle:

ABD, PKK'yı, FETÖ'yü, IŞİD'i Türkiye'nin üzerine sürmekte. Türkiye, Amerikan koridorunu kesti. Menbiç bu harekatın zirve noktası.



Savaş karşıtlığı' iddiasıyla vatan savaşına, seferberliğe karşı çıkanlar olacaktır.



Türkiye karşıtı tehditleri bozguna uğratacağız. Suriye ile el ele vereceğiz.



Milli Seferberliğe giderken AKP, 'Cumhurbaşkanlığı sistemi' önerisini geri çekmelidir.



MHP'yi uyarıyorum; 'Cumhurbaşkanlığı sistemi' önerisine destek vermekten vazgeçsinler​

"Vatan Partisi tam 1 yıl önce seberberlik ilan edilmesinin gereklilik olduğunu belirtmiştir"

Seferberlik ilanı için bir hukuki süreç gerekiyor. Seferberliğin nedenleri anayasanın 122. maddesinde belirtilmiş bulunuyor. Burada milletin bölünmezliğini içten veya dıştan kuşatan şiddet hareketinin ortaya çıkması var. Bugün bu koşullar vardır. Bu yüzden Vatan Partisi tam 1 yıl önce 19-29 Aralık 2016 günü seberberlik ilan edilmesinin gereklilik olduğunu belirtmiştir.

Cumhurbaşkanının seferberlik ilan ediyorum demesi yetmiyor, hukuki sürecin anayasaya göre düzenlenmesi lazım. Bu süreç şöyle işliyor:

* Cumhubaşkanlığı başkanlığında Bakanlar Kurulu toplanacak.

* Milli Güvenlik Kurulu'nun görüşü alınacak.

* Resmi Gazete'de yayınlanacak.

* TBMM olağanüstü toplantıya çağırılarak ve seferberlik onaylanacak.