Perinçek'ten Erdoğan'a: Atatürklerin, İnönülerin tırnağı bile olamazsınız, sizi artık ABD bile kurtaramaz!

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Aydınlık gazetesindeki yazısında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın muhtarlarla yaptığı toplantıda “Lozan'ı bize zafer diye yutturmaya kalkıştılar” sözleriyle başlayan tartışmalara değindi. “Siz Atatürklerin, İnönülerin, Celal Bayarların, Fevzi Çakmakların kurtardığı vatanı bölüyorsunuz. Onların tırnağı olamazsınız” diyen Perinçek, “Sizi, artık Amerika bile kurtaramaz!” ifadelerini kullandı.

Doğu Perinçek’in bugün (30 Eylül 2016) yayımlanan “Siz İnönü'nün tırnağı olamazsınız” başlıklı yazısı şöyle:

Siz, Atatürklerin, İnönülerin, Celal Bayarların, Fevzi Çakmakların kurtardığı vatanı bölüyorsunuz. Onların tırnağı olamazsınız!

Onlar, saltanat yıkıp milletin hâkimiyetini kurdu.

Siz, sıcak para komisyonları ve borsa vurgunlarıyla kendi saltanatınızı kurdunuz!

Onlar, dağılmış bir ordudan zafer kazanan ordu yarattı.

Siz, ABD'nin, Cumhuriyet Ordusunu tasfiye operasyonunun aleti oldunuz!

Onlar, işgalci orduların başına çuval geçirdi.

Siz, başınıza Amerikan işgalcilerinin geçirdiği çuvalla dolaşıyorsunuz!

Onlar, Lozan'da büyük devletlere diz çökertti.

Siz, "2 sayfa dokuz maddelik gizli hizmet sözleşmesi'' imzalayarak, büyük devletin önünde diz çöktünüz.

Onlar, Cezayir'den Afganistan'a, Hindistan'dan Çin'e kadar bütün mazlumların umudu oldu.

Siz, Irak'tan Afganistan'a, Libya'dan Suriye'ye kadar Haçlının Müslüman dünyasına saplanan sapı silik hançeri oldunuz.

Onlar, mü devleti kurdu.

Siz küreselleşip, onların kurduğu devleti yıkıyorsunuz!

Onlar, şeyhlerin, müritlerin, mensupların olmadığı özgür Türkiye için devrim yaptı.

Siz, CIA Şeyhi Hikmetyar'ın müridi, Katar Şeyhinin Suriye'deki kiralık mensubu oldunuz!

Onlar, bütün kaleleri zaptedilmiş, tersanelerine girilmiş bir ülkeyi yeniden kurdu.

Siz, ülkenin tersanesini, PTT sini, toprağını ve ormanını yabancılara peşkeş çekip, komisyonları "üçe kapat'tınız.

Onlar, fabrikalar kurdu.

Siz, onların kurduğu fabrikaları yabancıya sattınız.

Onlar, varlarını yoklarını Kimsesizlerin Cumhuriyetine adadı.

Siz, milletin varını yoğunu İsviçre bankalarındaki gizli hesaplara yatırdınız.

Onlar, devlet adamıydı.

Siz, bir başka devletin adamısınız.

Onlar, büyük gelecekler için proje yapardı.

Siz, başka devletlerin yaptığı projelerde figüran oldunuz!

Onlar, asla başlarını eğmeyerek cihana nam saldı.

Siz, deliğe süpürülme yetkinizi Washington'a teslim ederek Wikileaks raporlarında nam saldınız.

Onlar, tarih yaptı.

Siz, Amerika’nın yaptığı Kanlı Ortadoğu Tarihine malzeme oldunuz!

Siz kimsiniz! Kim oluyorsunuz da, Atatürklere, İnönülere, Bayarlara, Çakmaklara dil uzatıyorsunuz! Siz, onların ayağının tozu dahi olamazsınız, tarihe ABD'nin Haçlı Seferinde proje görevlisi olarak geçtiniz! Artık isminizi de cisminizi de o kanlı ihanet tarihinden kurtaramazsınız. Sizi, bu millet deliğe süpürecek! Sizi, artık Amerika bile kurtaramaz!"