Perinçek'ten Demirtaş'a cevap: HDP'yi siz kurmadınız ki kapatasınız

Vatan Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek, Selahattin Demirtaş'ın " "Ben seçilirsem Vatan Partisi’ni kapattırmayacağım" mesajına cevap verdi. Perinçek, "HDP'yi siz kurmadınız ki siz kapatasınız. HDP'yi ABD, İsrail ve PKK kurdu. Onlara güvenmekten vazgeçin sizi kurtaramazlar. Kandil'e beyaz bayrak çektireceğiz" dedi.

Perinçek Twitter'dan paylaştığı mesajlarında, "Mehmetçiğe kurşun sıkma, Aybüke öğretmenleri katletme, toprağımıza mayın döşeme özgürlüğü yok. Her durumda Türkiye'nin geleceğinde HDP yok. HDP'yi siz kurmadınız ki siz kapatasınız. HDP'yi ABD, İsrail ve PKK kurdu. Onlara güvenmekten vazgeçin sizi kurtaramazlar. Kandil'e beyaz bayrak çektireceğiz. HDP için tek çıkış yolu kendisini dağıtması, HDP'ye üye olan bütün vatandaşlarımızın Vatan Partisi'ne katılmasıdır. Türk de biziz Kürt de biziz. Hepimiz Türk Milletiyiz!" dedi.