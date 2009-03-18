Perinçek’in hakaret davasında savcı Öz'e davet

Ergenekon davasının tutuklu sanıklarından İşçi Partisi (İP) Genel Başkanı Doğu Perinçek'in, "(C) savcısı değil, (F) savcısıdırlar" diyerek, duruşmaya katılan Cumhuriyet savcıları Mehmet Ali Pekgüzel ve Nihat Taşkın'a hakaret ettiği iddiasıyla yargılanmasına başlandı.



Silivri 2. Sulh Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "Ergenekon" davasının tutuklu sanığı Doğu Perinçek katıldı. Perinçek'in 10 avukatı ile eşi Şule Perinçek de duruşmada hazır bulundu.



Davanın mağdurları savcılar Pekgüzel ve Taşkın ise kendilerine davetiye gönderilmelerine rağmen duruşmaya gelmedi.



Duruşmada savunmasını yapan Perinçek, iddianamede yer alan sözlerin kendisine ait olduğunu belirterek, ses ve görüntü kaydı yapılan "Ergenekon" duruşmaların tutanaklara aktarılması sırasında ufak tefek hatalar olabileceğini ancak sözlerin özünün kendisine ait olduğunu söyledi.



Perinçek, bu ifadeleri kullanırken savcılardan herhangi birinin adını belirtmediğini, beyanlarının iddianame bağlamında sarf edilen sözler olduğunu ifade ederek, "Ben müşteki olan savcıları değil, yalan üzerine kurulan bu davanın esas mimarı olan, irtica bağlantılı Savcı Zekeriya Öz'ü kastettim. Bu sözlerim hakikattir. İspat hakkı tanındığında bunları ispat ederim" dedi.



Perinçek, "Ergenekon" davasındaki duruşmalarda, "Savcılar uyduruyor, yalan söylüyorlar" şeklinde beyanları da bulunduğunu ancak bu nedenle savcıların kendisine yönelik bir şikayetleri olmadığını belirterek, savcıların yalanlarını, 21 madde halinde "Ergenekon" davasına bakan mahkemeye sunduğunu savundu.



"Ergenekon" soruşturması sırasında emniyette ve savcılıkta kendisine yöneltilen sorularda "Fethullah Hocaya bağlılığın" görüldüğünü ve belgelendiğini öne sürerek, "Ergenekon' soruşturmasının Fethullah Hoca adına yürütüldüğünü, savcı Zekeriya Öz'ün cemaatle dayanışma halinde olduğunu iddia etti.



Perinçek, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna yazı yazılarak, savcı Zekeriya Öz hakkında yürütülen soruşturma dosyasının istenmesini talep etti.



‘Aklanmamı talep ediyorum’



Doğu Perinçek, şunları söyledi:

"Amacım, mahkemeye gerçeği sunmak. Mahkemenin Cumhuriyet'e, vatana bağlılık duygusunu uyandırmaktır, biz gerçekleri sunuyoruz. Benim buradaki kastım Cumhuriyet ve vatanı savunmaktır. Yoksa herhangi bir savcıyı incitmek değildir. Mahkemeye karşı saygılı davrandım. Bu sözler savunma kapsamında ifade edilen sözlerdir. Türkiye'ye karşı kurulan tertibi ifade etmeden başka nasıl kendimi savunabilirim. Hakaret kastım yoktur, mahkemeden aklanmamı talep ediyorum. Benim ne Zekeriya Öz ile ne de diğer savcılarla husumetim vardır."



Perinçek, "Ergenekon" davasında savunmasını yaptığı duruşmalara ait görüntü ve ses kayıtlarının da istenmesini talep etti.



Perinçek ayrıca, "Gladyo ve Ergenekon" adlı kitabı ile Yargıtay Onursal Başsavcısı Vural Savaş'ın, 9 Aralık 2008 ile 17 Mart 2009 tarihli, "Ergenekon' davasındaki soruşturmanın 'F' tipi savcılar tarafından yürütüldüğünün" yer aldığını belirttiği yazılarını da mahkemeye sundu.



Savcı Öz’e davetiye



Mahkeme hakimi, Perinçek'in savunmasında, Cumhuriyet Savcısı Zekeriya Öz'ü kastettiğini belirtmesi üzerine, davanın tarafı olabileceği ve davaya katılabileceği nedeniyle şikayetçi sıfatıyla Savcı Öz'e davetiye çıkarılmasına karar verdi.



Hakimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna yazı yazılarak, Savcı Öz hakkında yapılmakta olan bir soruşturma olup olmadığı, varsa bu soruşturmanın içeriği ve sonucuna ilişkin bilgi verilmesinin istenmesini hükme bağlayan mahkeme hakimi, duruşmayı erteledi.



2 yıl 4 aya kadar hapis isteniyor



Silivri Cumhuriyet Savcılığınca hazırlanan iddianamede, "Ergenekon" davasının, 28 Ekim 2008 tarihli oturumunda Doğu Perinçek'in mahkemeye hitaben yaptığı konuşma sırasında Cumhuriyet savcıları Mehmet Ali Pekgüzel ve Nihat Taşkın'ı kast ederek, "Savcıları anladık, 'C' savcısı değil, 'F' savcısıdırlar, Cumhuriyet'in, kamunun adına burada konuşmuyorlar, 'F' adına konuşuyorlar. Fethullah Hoca adına Tayyip Erdoğan ve Amerika'nın savcısıdırlar onu anladık, 'F' savcılarını anladık" diyerek, mağdurlara yaptıkları görevlerinden dolayı hakaret ettiği belirtiliyor.



İddianamede, Perinçek'in "hakaret" suçundan 3,5 aydan 2 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

