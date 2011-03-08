-PERİNÇEK'İN AVUKATLARI BAKANLIĞA BAŞVURDU İSTANBUL (A.A) - 08.03.2011 - Birinci ''Ergenekon'' davasının tutuklu sanıklarından İşçi Partisi (İP) Genel Başkanı Doğu Perinçek'in avukatları, müvekkillerinin cezaevindeki yerinin değiştirilmesine ilişkin Adalet Bakanlığına başvurdu. İP'ten yapılan yazılı açıklamada, dün Perinçek'in cezaevindeki yerinin yine değiştirildiği ve ikinci kez hücreye konulduğu öne sürüldü. Açıklamada, Perinçek'in, ''önce kendisine F/8 koğuşuna konulacağına ilişkin bildirim imzalatıldığını, daha sonra F/6'daki hücreye konulduğunu, planlarda ''ceza hücresi'' olarak belirlenen bu yere neyle suçlanırsa suçlansın hiçbir tutuklunun konulamayacağını, son bir haftada cezaevi içinde 4 kez nakledildiğini, her gittiği yerde inşaat temizliği yaptığını ve bu şartlarda savunma hazırlığı yapılamayacağını'' bildirdiğine yer verildi. Perinçek'in avukatları Hasan Basri Özbey ve Mehmet Cengiz'in, konuyla ilgili olarak Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne başvurduğu belirtilen açıklamada, avukatların Perinçek'e yönelik hücre ve tecrit uygulamalarına derhal son verilmesini istedikleri bildirildi.