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AİHM Perinçek'i haklı buldu: "1915 soykırım değil" demek ifade özgürlüğü

AİHM Büyük Daire, kararı 7'ye karşı 10 oyla onadı

15 Ekim 2015 16:14

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Büyük Daire, ‘Perinçek-İsviçre’ davasında kararını açıkladı. Mahkeme, "Ermeni soykırımı emperyalist bir yalandır” sözleri nedeniyle İsviçre'yle davalık olan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek lehine karar verdi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, AİHM Büyük Daire, Aralık 2013'te 2. Daire'nin verdiği hükme uydu ve "soykırımı inkârın" cezalandırılmasının ifade özgürlüğü ihlali olduğunu teyit etti. Karar, 7'ye karşı 10 oyla onandı.

 

Temyiz süreci

 

Perinçek, İsviçre’de 2005 yılında verdiği konferanslarda, “Ermeni soykırımı emperyalist bir yalandır” demesi üzerine bu ülke yargısınca ‘ırkçı ayrımcılık’ gerekçesiyle cezaya çarptırılmıştı.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) 2. Dairesi ise 17 Aralık 2013 tarihli kararında, ‘ifade özgürlüğü’ vurgusu yaparak İsviçre’yi haksız bulmuştu. Ancak İsviçre bu karara itiraz ederek, davayı Büyük Daire’ye taşımıştı. AİHM’in temyiz organı olarak görev yapan Büyük Daire, 28 Ocak’taki ilk duruşmada tarafların savunmalarını dinlemişti.

 

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